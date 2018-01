Responsabilidade social

O restaurante Brasil a Gosto recebe, na quinta-feira, o jantar beneficente Sim à Igualdade Racial, do Instituto Identidades do Brasil. A renda vai para ações do grupo que apoiam ONGS voltadas a causas sociais.

Também na quinta, Helena Montanarini e Spezzato apresentam, na loja da marca na Vila Nova Conceição, o projeto Estilo Social. O objetivo é ajudar jovens carentes a construir sua imagem pessoal.

As associações beneficentes Espaço APAF, ACTC e Aliança de Misericórdia vão participar do It Brands Decor & Lifestyle. Que acontece nos dias 12, 13 e 14 de maio, na Tora Brasil.

Durante todo o mês de maio, monumentos públicos de cidades brasileiras serão iluminados pela cor roxa para chamar a atenção para os sinais das doenças inflamatórias intestinais. Será o “Maio Roxo”.