Responsabilidade social

A relojoaria suíça IWC promove amanhã, no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, concurso de desenhos com o tema Momentos de Alegrias. O trabalho vencedor será gravado no verso de novo relógio Pilot edição “Le Petit Prince” – e será leiloado em SP no dia 25 de agosto. A noite terá ainda homenagem a Amalia Spinardi e cardápio assinado por Claude Troisgros.

Os chefs peruanos Virgilio Martinez, Mitsuharu Tsumura e Renzo Garibaldi desembarcam em SP, terça-feira, para jantar a seis mãos pela Gastromotiva. Na Estação São Paulo.

O tradicional Show de Talentos pilotado por Maria Pia Trussardi acontece dia 11, no Teatro Alfa. A verba arrecadada vai para a creche Mãe do Salvador.

A Raízen e o Instituto Ayrton Senna já beneficiaram 600 mil alunos da rede pública, com a campanha Litros por Letras, que este ano vai até junho.

A AMPARA Animal faz hoje a primeira edição de seu bazar beneficente do Dia das Mães. Na clínica Ateliê Oral.

A Comgás recebeu em Phoenix, EUA, o AGA Safety Achievement Award, pela qualidade na segurança dos empregados.