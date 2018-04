Responsabilidade social

O curso Ajudante de Cozinha ganhou novo parceiro. A Associação George Mark Klabin, que vai atuar, com a Universidade São Judas, na capacitação de jovens de baixa renda.

O grupo teatral Ser em Cena, que atua na recuperação de pacientes afásicos, apresenta o espetáculo Piadas em Quadrinhos, amanhã e terça, no Centro Cultural Grupo Silvio Santos.

A Escola Agropalma comemora. Foram arrecadados 3 mil livros com a Maratona da Leitura, do Pará. Já a Vicunha, em conjunto com a ONG Educa São Paulo, arrecadou 2.500 livros para doação.

Lilian Pacce assina a curadoria e Felippe Crescenti responde pela cenografia do Leilão de Artigos Vintage que a Childhood Brasil realiza, em novembro, na Pinacoteca.

Os institutos Camargo Corrêa e Alpargatas levam à Paraíba, semana que vem, o projeto Pró-Biblioteca, que vai disponibilizar quase 40 mil livros para 276 escolas públicas de seis cidades.

A Fundação Iochpe abriu novas Escolas Formare nas empresas SYL, Eaton, Ericsson, Santos Brasil, DHL, Guerra e Suzano. Objetivo é beneficiar até 1.500 jovens em um ano.

Estreou neste mês o Bom Dia Saúde, telejornal produzido pelo HC, com conteúdo voltado à saúde do cidadão. O programa poderá ser visto pelo site www.hctv.com.br.

O Prêmio Instituto Claro – Novas formas para aprender vai distribuir cerca de R$ 100 mil para projetos que façam o uso das novas tecnologias para melhorar a educação.

Desde 2004, a GM do Brasil, já deixou de descartar mais de 2.000 toneladas de resíduos orgânicos, que se transformaram em adubo para as áreas próximas de suas fábricas.