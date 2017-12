Responsabilidade Social

O Evento Degustar, idealizado por Márcia Costa em prol do Hospital do Câncer de Barretos, celebra 15 anos com edição especial no Shopping Cidade Jardim no dia 19 de abril. Os convites já estão à venda.

O grupo MGD Brands desenvolveu o projeto “Eu amo, eu cuido”, que promove conscientização social para prevenir, informar e incentivar a denúncia de abusos sexuais contra crianças e auxiliar no tratamento das vítimas. Até o momento o projeto já beneficiou mais de 13 mil pessoas.

O Sesc expandiu o Saúde Mulher, com foco na identificação precoce e prevenção dos cãnceres de mama e de colo do útero. O atendimento é gratuito nas 11 unidades distribuídas pelo País.

A acte começou a apoiar os projetos sociais liderados pela Unidos de Vila Maria, por meio de doação de acessórios para as atividades esportivas — entre elas os projetos para o futebol, dos quais hoje participam mais de 300 crianças.

O programa Coleta Seletiva Solidária de Furnas comemora. Proporcionou em 2015 a geração de R$ 150 mil de renda com a reciclagem de 150 toneladas de materiais, entre papel, plástico, metal e vidro, beneficiando 2,5 mil famílias de catadores de cooperativas.