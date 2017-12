Responsabilidade Social

Mais de três mil toneladas de frutas, verduras e legumes fora do padrão de venda mas bons para consumo, foram doados em 2015 a mais de 300 instituições de caridade do País pelas bandeiras Extra e Pão de Açúcar.

O projeto Eu Faço Cultura já está em atividade. Seu objetivo: distribuir gratuitamente benefícios culturais (ingressos, livros, DVDs) para populações de baixa renda.

A Fundação Siemens e o Instituto Ayrton Senna firmam parceria para implementar o Projeto Experimento em 90 escolas da rede pública. Quarta-feira.

Com renda revertida para a Gastromotiva, a Osteria del Pettirosso oferece sorvetes do especialista italiano Massimo Conti. A partir de hoje.

A Trousseau vai começar amanhã a sua tradicional campanha Trousseau do Bem, com descontos de até 40%. E parte das vendas será revertida para várias instituições beneficentes.

Um dia a mais para viver a cultura: com esse lema, o Itaú promove, amanhã – dia a mais do ano bissexto e pós-premiação do Oscar –, sessões gratuitas em todas as salas do Espaço Itaú de Cinema.