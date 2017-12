Responsabilidade social

Ana Maria Diniz – presidente do Conselho do Instituto Península – vai assumir uma nova função este ano: a de professora. Ela será a coordenadora do curso de pós-graduação do Instituto Singularidades, dedicado ao ensino superior para educadores, que começa mês que vêm.

Quatro escolas apoiadas pela Fundação Telefônica foram reconhecidas pelo Mapa da Inovação e Criatividade na Educação Básica, lançado pelo MEC.

A Microsoft realiza, esse mês, atividades celebrando diversidade e inclusão, com a campanha I am you.

Alunos da fundação Lia Maria Aguiar foram escolhidos entre mais de 500 jovens para representar o Brasil no Festival de Dança Tanzolymp, em Berlim.