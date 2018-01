Responsabilidade social

A ASEC beneficiou 30 mil crianças, de 400 escolas e instituições, em 40 municípios, durante 2015 com os programas Amigos do Zippy e Amigos do Maçã.

A Campanha “Escreva Comigo”, do Instituto Ayrton Senna, ganhou o apoio da Otima, que passou a divulgar a iniciativa este mês em suas plataformas de mídia em pontos de ônibus.

O artista plástico espanhol David Dalmau criou toalhas de praia para o Bota Fora D&D. A renda obtida com a venda das toalhas será destinada ao projeto AVIVA.

O Cora –Centro Oncológico de Recuperação e Apoio – completa seus 30 anos de atividades e comemora. Em 2015 o projeto teve cerca de 850 atendimentos, valendo-se de métodos menos tradicionais, como arteterapia e reuniões em grupo.