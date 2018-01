Responsabilidade social

Marcos Mion e Isabella Fiorentino participaram de campanha contra preconceito com crianças autistas. O vídeo será lançado hoje na internet pela Jujuba, empresa que desenvolve material pedagógico para crianças com desenvolvimento atípico.

l Depois de enfeitarem as vitrines da Galeries Lafayette Paris Haussmann, os robôs que simbolizaram o Natal do Outro Mundo (tema da decoração do ano passado) vão a leilão. Até as 23h59 de hoje é possível dar o lance, via internet, para adquirir réplicas dos robôs Leon, Lumi, Truc, Sticky e Eliote. A renda vai para a ONG Care, dos EUA.

l Durante a nova temporada da peça Salamaleque – que reestreia dia 23 no Instituto Cultural Capobianco – serão aceitas doações a refugiados sírios no Brasil, por meio de institutos de ajuda humanitária.

l Claudio Bobrow, sócio-fundador da Puket, recebe em Nova York, amanhã, o prêmio de Empresário do Ano por sua atuação à frente do projeto social Meias do Bem.

l Projeto do TJ-PA transformou meias usadas, doadas por servidores do tribunal de Justiça do Pará, em 50 cobertores para lar de idosos de Belém.