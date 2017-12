Responsabilidade Social

Para comemorar seus 21 anos, o Projeto Guri convidou Zeca Baleiro para compor uma canção e realizar um show ao lado dos alunos para celebrar os cerca de 600 mil atendidos ao longo de sua história.

Pensando que em 2050 uma em cada cinco pessoas será idosa, a Apoio Saúde e Bem Estar abriu as inscrições para o curso gratuito a interessados em adquirir conhecimentos e práticas para cuidar de idosos.

ONG Banco de Alimentos está com uma proposta mais saudável e sustentável para a Páscoa. É o Brownie in a Jar, que terá a renda integralmente revertida para as ações desenvolvidas pela instituição, além de auxiliar o trabalho de fornecimento de alimentação saudável para os mais de 22 mil atendidos.