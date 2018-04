Responsabilidade social

As comunidades cristã, judaica e muçulmana de São Paulo vão se unir para o start up, dia 19, da 1ª Corrida da Amizade “Friendship Day”. Objetivo: o entendimento entre as diferentes culturas.

Acontece dia 7, no MuBE, o lançamento do livro “Vida e Obra”, do artista plástico Inácio Rodrigues. O evento faz parte do Projeto Resgatando Cultura, organizado pelo Instituto Olga Kos de Inclusão.

Caroline Valença será a estrela da campanha do McDia Feliz 2009, dia 29 de agosto. Com apenas 11 anos, ela venceu a luta contra o câncer.

Cauã Reymond vai estrelar a campanha “Doe seu coração em vida”. A ideia é ampliar em 50% o total de transplantes realizados no país.

A ETH Bioenergia acaba de formar a primeira turma do curso de operadores industriais no setor sucroalcooleiro. No qual investiu R$ 5,2 milhões.

A Odebrecht recebeu o prêmio Saipem QHSE & Sustainability Award. Pelos programas de tratamento de água e de desenvolvimento econômico de comunidades próximas às obras do Terminal Marítimo da Peru LNG.

Osasco será a primeira cidade de São Paulo a receber o programa Empreendedorismo Juvenil, desenvolvido pela Fundação ArcelorMittal Brasil. Em parceria com a ONG Junior Achievement.

Os fornecedores do Laboratório Buenos Ayres aderiram à campanha de inverno promovida pelo grupo de ciclistas da rede no Brasil.

A Crocs, presente em mais de 100 países, doou mil pares de calçados ao GRAACC. Parte dos calçados vai para um bazar interno e o restante para a Casa Ronald McDonald, que apóia a instituição.