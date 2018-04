O escritório Machado Meyer Advogados anunciou, em parceria com a Santa Marcelina Cultura – organização social responsável pela Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, da EMESP Tom Jobim, os vencedores da quarta edição do Prêmio Ernani de Almeida Machado. No total foram oferecidos R$ 120 mil para bolsas de estudo no exterior e aquisição de novos instrumentos aos cinco músicos com melhor desempenho no ano.

David Dalmau assinou linha de almofadas em parceria com o Instituto Global de Marketing Socioambiental. Os modelos estão à venda durante o mês de janeiro, nas lojas da Brentwood, com renda revertida para o projeto Aviva – que ajuda mulheres socialmente vulneráveis .

O Hospital Estadual Vila Alpina conquistou duas certificações: Selo Amigo do Idoso e Hospital Amigo da Criança. A instituição é administrada pelo Seconci-SP, entidade de responsabilidade social da construção paulista.

A ASEC, em parceria com a Gerdau e outras empresas, beneficiou 30 mil crianças com programas que ensinam a lidar com as emoções, como o Amigos do Zippy.