Responsabilidade social

Ben & Jerry’s está promovendo a campanha Pé Direito, voltada para as crianças de Mariana (MG). Até 6 de janeiro as unidades da Rua Oscar Freire e do Morumbi Shopping recolherão brinquedos para doar na região afetada pelo rompimento da barragem.

Os atletas do vôlei Lucão e Jaque gravaram vídeos incentivando a doação de sapatos de numeração grande para a campanha de Natal da Casa Eurico, em prol da Unibes.

A Imaginarium doou 300 produtos da coleção 2015 para o Natal das crianças carentes da ONG Florescer, na Comunidade de Paraisópolis.

O Formare – programa desenvolvido pela Fundação Iochpe, que oferece cursos de formação inicial para o mercado de trabalho – comemora o ano. Encerra 2015 com 1.460 jovens qualificados.