Responsabilidade Social

Terça-feira acontece o Kenzo do Bem – concurso de inclusão social através da gastronomia que comemora os 15 anos do perfume Flower By Kenzo no Brasil. Na Anhembi Morumbi da Mooca.

Reinaldo Kherlakian vai doar toda a renda de seu show, quarta-feira, no Piove, para as instituições do Padre Ajeandro de La Graza e Legionários de Cristo. No Itaim Bibi.

Os Doutores da Alegria levam o espetáculo Conserto Natalino, esta semana, aos hospitais do Mandaqui, Santa Marcelina e Campo Limpo.

Hoje o Movimento Slow Food comemora o Terra Madre Day – que celebra o alimento local em centenas de países. Em SP, a ação acontece com um mutirão de ensacamento do composto produzido no pátio piloto da Subprefeitura da Lapa.

Hoje também é o último dia do bazar do Contemporâneo Showroom, com parte da renda revertida para as ONGS que resgatam animais da tragédia de Mariana. Nos Jardins.