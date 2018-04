Responsabilidade social

A Gerdau estimula o trabalho social de seus colaboradores nos 14 países em que está presente. No Brasil, já são mais de 38 mil horas dedicadas em 2015.

De amanhã, até domingo, a Pucci destinará 10% do valor total das compras efetuadas em sua loja no Shopping Cidade Jardim para a Liga Solidária.

Terça-feira acontece o 2.º Fashion Day Inclusivo, no Hospital Lucy Montoro, no Morumbi.

A designer de joias Carol Bassi fará venda especial de sua coleção de réveillon, com 8% da renda revertida para o Graac. Em seu ateliê, na quarta.

A Oscip Ampara Animal fará jantar beneficente com show de Luiza Possi e presença de João Vicente de Castro. Terça-feira, no Chez Oscar.

Acontece, quinta-feira, o Natal do Bem do Lide – em que sete instituições serão beneficiadas. No Teatro Cetip.

A Oi comemora. Está, pela sétima vez, entre as empresas que integram a nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&F Bovespa.

Estão abertas as inscrições para a Corrida pela Cidadania, parceria do Projeto Arrastão, com Marcos Paulo Reis, que acontece dia 12, no Estádio Pacaembu.