Responsabilidade Social

No Dia Mundial da Luta Contra a Aids, 1.º de dezembro, profissionais da L’Oréal Professionnel, Studio Tez e Liceu de Maquiagem doarão seu tempo para realizar corte – cuja renda será destinada à Sociedade Viva Cazuza.

É hoje a Corrida e Caminhada Inclusão a Toda Prova, organizada pelo Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. A largada será no Ibirapuera.

Emannuelle Junqueira promove venda especial de noivas, em seu ateliê, sexta e sábado. A entrada é um brinquedo a ser doado para o projeto Quixote.

A pedido de muitos interessados, o leilão organizado por Caco Johannpeter e Romeu Ferreira Leite, na Hípica Paulista, foi adiado para março de 2016.

O Bourbon Street Music Club será palco, amanhã, de evento a favor da Associação Cruz Verde. O evento contará com um leilão beneficente e Stand Up Comedy com Diogo Portugal.

A EXTO Incorporação e Construção faz entrega da sala de ballet reformada na creche Lar Jesus Maria José, no Morumbi. Terça-feira, em ação realizada com a marca Capezio.

O Museu da Casa Brasileira vai sediar o Mercado Manual – evento voltado ao artesanal, com o objetivo de valorizar comunidades de artesãos. Sexta e sábado.

O PayPal quer entrar para o Guinness de doações em um único dia. Para cada R$ 10 que seus clientes doarem na Giving Tuesday, dia 1.º, a empresa doará outros R$ 20. Entidades beneficiadas? WWF, SOS Mata Atlântica, Unicef e Instituto Ayrton Senna.