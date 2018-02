Responsabilidade social

Romeu Ferreira Leite e Caco Johannpeter organizam leilão e jantar para arrecadar fundos destinados a financiar tratamento de pessoas deficientes com equoterapia. Dia 1.º, na Hípica Paulista.

Vik Muniz apresenta com um vídeo assinado por Estevão Ciavatta, da Pindorama, a campanha Fonte da Juventude – criada com o Novos Urbanos para incentivar consumo de frutas, legumes e verduras. Quinta, no Vidigal.

Começa amanhã a Donation Week – evento promovido pela Fundação Pró-Sangue com chefs de cozinha.