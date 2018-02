Responsabilidade Social

A Fundação Amor Horizontal, de Caroline Celico, e o restaurante Ema, da chef Renata Vanzetto, uniram-se para a realizar jantar em prol das instituições apoiadas pela fundação. Segunda-feira.

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, a Global Reporting Initiative e o Pacto Global da ONU no Brasil lançam guia com 17 ações para se montar estratégias de ação no setor. Quarta-feira, no Espaço Itaú de Cinema.

Otávio Mesquita pilota torneio de sinuca beneficente em prol da AACD. Segunda-feira, na Casa Bossa.

O Instituto Ayrton Senna realiza seminário eduLab21 – com foco em melhorar a qualidade da educação. Terça.

O grupo Carrefour acaba de aderir ao movimento HeForShe, iniciativa da ONU que conta com apoio de homens para a promoção da igualdade entre gêneros.

A TAM comemora. A unidade de cargas do grupo Latam tem conseguido transferir em menos de 24 horas amostras de sangue de doadores de diferentes áreas do País para o Imunolab, em SP. Sua capacidade média anual está em 192.000 amostras.

O Instituto C&A montou a ação “Mulheres que inspiram” para valorização da mulher em 28 países onde o grupo atua. No Brasil, três organizações que lutam pelos direitos da mulher dividirão doação de R$ 500 mil.