Responsabilidade Social

Beny Schmidt recebe, hoje, o prêmio Magnífico de melhor do ano, oferecido pela Sociedade Brasileira de Esclerose Lateral. Em Santa Cecília.

O Shopping Iguatemi vai realizar o “Encontro do Bem”, terça-feira. As lojas que participarem vão doar 10% das vendas do dia para a ONG Make a Wish. Também haverá uma recepção no restaurante Piselli.

Fabiana Scaranzi comanda o tradicional almoço e bazar da Associação Cedro do Líbano. Que acontece dia 12, no clube Atlético Monte Líbano.

Giovana Dias – especialista em crochê handmake – promove dia de vendas e favor da Associação Aliança de Misericórdia. Terça-feira, em seu ateliê.

Será na segunda-feira o Bazar em prol do Projeto Borboleta da AACD, no Clube Harmonia.

O Lar Nefesh, que cuida de crianças em situação de risco, fará bazar, dia 14, no Bando de Alimentos, na Vila Maria.