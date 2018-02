Responsabilidade Social

O Instituto Avon promove jantar beneficente com show do cantor Daniel, em prol da construção do Centro de Prevenção de Câncer de Mama de Juazeiro, na Bahia. Quinta-feira, no Leopolldo Itaim.

Marcel e Nanny Zelazny, da Cia. de Moda, reverteram toda a renda obtida através da venda de eco-bags para o TUCCA.

Josi Scudeler – dona da marca infantil Camu Camu – doo toda a coleção de verão para o Lar Nefesh.

Para comemoras seus 25 anos, o Ateliê Oral recebe a exposição Ampara Animal. Durante o mês de novembro.

O Fórum São Paulo Diverso promove debate sobre ações afirmativas e políticas inclusivas voltadas à população afrodescendente. Quinta-feira, no auditório Elis Regina do Anhembi.