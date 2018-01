Responsabilidade Social

No jogo Corinthians X Flamengo de hoje haverá dois caminhões oferecendo mamografia e ultrassonografia grátis para mulheres. Uma parceria do Instituto Arte de Viver Bem com a agência Lew’Lara\TBWA.

O Instituto do Câncer e a rede de restaurantes Abbraccio Cucina Italiana promovem jantares beneficentes, amanhã e terça-feira, nas unidades da rede dos shoppings Market Place e Vila Olímpia.

O Aigai Spa promove dia de atividades em prol da Fundação Amor Horizontal, de Carol Celico. E 10% da renda do dia serão revertidos para a instituição. Amanhã.

As curadoras Alicia Cunto e Vera Simões pilotam coquetel de abertura na mostra Green Art Show – Artes, Arquitetura e Design Sustentável. Terça, na Hebraica.

A advogada e socióloga Mariana Kruchin acaba de assumir a coordenação da área de Terceiro Setor do escritório Rubens Naves.