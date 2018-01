Responsabilidade Social

Cantores do Bem fazem show em prol da Associação Aquarela, segunda-feira. No Trivento, na Vila Olímpia.

A Tora Brasil criou um banco a ser leiloado em prol da Laramara no dia 28, quando a instituição comemora 24 anos. No Hotel Unique.

O Itaci convida restaurantes paulistanos para destinar parte de sua receitas do dia 22 à instituição, que trata de crianças com câncer.

Any Any arma bazar solidário a partir do dia 29 com renda revertida para a Apae.

A Fundação Cafu promove jantar beneficente em prol das crianças da instituição. No Espaço Gardens, dia 27.

A Fundação Dorina Nowill para Cegos realiza o projeto Um Bem Que Dá Gosto, com roteiro gastronômico em prol ao mês mundial da visão.

Alexandre Nero doa os direitos autorais de camisetas para o Chefs Especiais, instituto que se dedica a ministrar cursos de gastronomia para jovens com Síndrome de Down.