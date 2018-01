Responsabilidade Social

Silvio Bentes está levando seu evento beneficente Cantores do Bem para o Rio. Com a ajuda de sua prima, Andréa Natal, diretora do Copacabana Palace, vão organizar um almoço com cantoria em prol do Solar Meninos de Luz. Dia 18, no hotel.

A ONG Operação Sorriso do Brasil realiza seu primeiro bingo beneficente, hoje, no Hotel Blue Tree Premium Morumbi. Ana Claudia Michels e Carol Trentini são madrinhas da causa.

A Américas Amigas anuncia a primeira ação para o Outubro Rosa: campanha de financiamento coletivo para realização de evento e iluminação cor de rosa do Cristo Redentor.

Ronaldo Fraga se uniu a Greenpeace para pedir pelo fim do desmatamento no Brasil. O estilista desenvolveu uma estampa exclusiva para a campanha. A ideia é que as pessoas “vistam a camisa” pelas florestas e divulguem a campanha nas ruas e pelas redes sociais.

Durante o mês de outubro 5% da renda do e-commerce da rede Buddha Spa será revertida para o Instituto Se Toque.