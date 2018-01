Responsabilidade Social

Marcelo e Rosana Cunha organizam o Jantar Cultural Enogastronômico no restaurante Rubaiyat em prol do projeto Novo Olhar, da Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha. Dia 24.

Depois de revitalizar a Praça Homero Vaz, Jack Vartanian arma venda especial em sua loja dos Jardins, com 10% do valor destinado à Santa Casa. Dia 23.

O Shopping Cidade Jardim vai doar as mantas da Trousseau usadas pelos seus clientes para o GRAACC.

Apesar do fim do inverno, a campanha Meias do Bem da Puket vai continuar durante todo o ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Darling consolidou parceria com a ONG Change.org e desenvolveu sutiãs para mulheres que passaram por mastectomia.

O artista Ca Cau fará show para uma plateia de deficientes visuais da organização Amigos Pra Valer. Dia 23, no Sesc Consolação.