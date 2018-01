RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Fundo Brasil e o Fundo Elas participam do BR Day 2015, hoje, em NY. A ideia é oferecer a oportunidade de colaboração para o enfrentamento à violência no país.

A Unilever, junto com o WWF, lança campanha contra o desmatamento e apoia o TED x São Paulo, com discussões de sustentabilidade e mudanças climáticas.

Adriana Leite mostra, amanhã, seu projeto CosmÉticos, no Congresso Brasileiro de Dermatologia. Com direito a parceria com a marca de camisetas Tisha. E com renda para a Ampara Animal.

Vai até outubro a campanha de brinquedos da Drogaria São Paulo. Já no dia 16, é vez de as Casas André Luiz e o Shopping Metrô Tucuruvi começarem sua a arrecadação.

Os salões Studio W se uniram à ESPM no projeto de corte de cabelo solidário em benefício da ONG Cabelegria.

Parceria entre o Museu do Futebol e a Ação Educativa deu origem à Rede Paulista de Futebol de Rua. Com missão de promover essa prática entre movimentos sociais e instituições públicas.