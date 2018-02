Responsabilidade social

Regina Duarte é uma das personalidades que apoiam o Bazar do #EuAjudoInca que acontece nos dia 27, 28 e 29 no Shopping Leblon, Rio.

A Campanha do Agasalho: Abrace Essa Causa, da Copagaz, arrecadou mais de 29 mil peças de roupas e cobertores, distribuídas a 44 instituições.

Mais de 70 mil crianças e adolescentes no País foram beneficiadas pelos projetos sociais desenvolvidos pela Raízen no primeiro semestre deste ano.

Karla Mansur Daccache e Rosana Cunha promovem almoço no restaurante Picchi em prol da Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha. Quarta-feira.

Terça-feira o Clube Esperia fará o lançamento de cinco modalidades de paradesporto com foco na formação esportiva e na inclusão social.

A Rimowa doou mais de R$ 1 milhão para o projeto Saúde e Alegria da Amazônia.

A Aramis Menswear vai receber, a partir de setembro, doações de ternos que serão revertidos par a ONG Liga Solidária.

Hoje acontece o Evento Gastronômico do Bem, que contará com barraca para doações para a Casa Amigos da Vida. Na praça Charles Miller.

Começa na quinta o ciclo de palestras Sistema de Áreas Verdes: Apropriação para Ação, que discute soluções para SP. No Ibirapuera.

A Suzano Papel e Celulose é a primeira empresa do setor a adotar o formato Relato Integrado em seu Relatório de Sustentabilidade.

A ONG Rapunzel Solidária arma chá beneficente para doação de perucas. Dia 30, no Hotel Intercontinental.

O McDonald’s chamou os chefs Carlos Bertolazzi e Bruno Alves para criarem versões especiais do Big Mac para o #EsquentaMcDia. Que será dia 29, no House Of Food, em Pinheiros.