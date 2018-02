Responsabilidade Social

Regina Scripilliti Velloso pilota a Festa de Gala dos 65 anos da AACD. Na terça-feira, com apresentação da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, no Auditório Ibirapuera.

Artistas como Susana Vieira, Ticiane Pinheiro, Agatha Moreira, Carla Diaz, Paloma Bernardi e Angélica vestem a camisa em prol da Fundação Lia Maria Aguiar. A instituição apóia a formação de crianças e jovens de baixa renda organizando para eles aulas de teatro, canto, jazz, balé, artes circenses e formação musical.

Donos de pets que forem hoje ao Parque Villa Lobos poderão esclarecer dúvidas com adestrador a respeito da criação e educação dos bichinhos e até adotar um cão. Resultado de parceria entre a Pedigree e O Dia.

Chieko Aoki oferece o jantar beneficente Brasil-Japão em prol do Hospital Japonês Santa Cruz. Na quarta-feira, no Blue Tree Premium Morumbi.

A Gerdau comemora. Este ano já reaproveitou 84% dos subprodutos gerados no processo de produção do aço.

A competição mundial de educação profissional WorldSkills receberá mais de R$ 3 milhões em máquinas e equipamentos doados por grandes empresas. Depois das provas, que ocorrem entre dias 12 e 15, o material será herdado pelas escolas do Senai e serão utilizadas nas aulas da instituição.