Responsabilidade social

É hoje, no Holliday Inn do Anhembi, com a presença de vários craques convidados, que Neymarcomanda o Circuito Brasileiro de Pôquer. O dinheiro das inscrições vai para crianças carentes de Praia Grande, assistidas pelo Instituto Projeto Neymar Jr.]

Gisele Bündchen, Ivete Sangalo, Cauã Reymond e Kaká estão entre as personalidades que apoiam a campanha #DoeLetras. Ideia lançada pelo Instituto Ayrton Senna.

Patricia Mattos, do site Le Blog, em parceria com o Hospital Santa Paula, iniciou campanha pelo Instagram para doação de lenços a pacientes que fazem tratamento de quimioterapia. O nome da promoção? “Convide um Amigo e Doe um Lenço”.

A Dearo traz Hunter Patch Adams para palestra em prol da AACC e da Esparatrapo. Sábado, no Teatro J. Safra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Plié vai participar da quarta edição do Bazar Giovanna Antonelli, que acontece entre os dias 5 e 8 de agosto, no Hotel Tivoli.