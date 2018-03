Responsabilidade social

O e-commerce Gallerist colocou à venda Mickeys exclusivos de plush. O objetivo é arrecadar recursos para a ONG Orientavida.

Vanessa Lacreta lançou o Vestindo o Bem para reunir roupas e acessórios usados, de qualidade. As peças serão vendidas em brechós itinerantes e a renda vai para instituições como o Instituto do Câncer.

Parte dos recursos o btidos na venda da camiseta da linha lifestyle, da M.Pollo, será revertida para o Projeto Alvo Certo.

A Secretaria de Saúde de São Paulo vai enviar, até 24 de julho, sete milhões de mensagens de SMS para incentivar a população a doar sangue.

Após ação que ajudou a resgatar mais de 800 crianças perdidas no litoral paulista,Claudio Bergamo, da Hypermarcas, recebeu aMedalha do Centenário do Corpo de Bombeiros.