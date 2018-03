Responsabilidade Social

Zubin Mehta traz a Orquestra Filarmônica de Israel para apresentação em agosto na Sala São Paulo. A renda vai para obras da Conferência Israelita Paulista.

O Instituto Abrace lançou a Cartilha das Mães de UTI, a ser distribuída em hospitais e maternidades públicas e privadas. Com patrocínio da Abbott.

O Instituto Ecofuturo promove entre julho e agosto o 1º Prêmio Ecofuturo de Educação para a Sustentabilidade.

A Associação Saúde Criança Renascer comemora. Depois de ganhar o Prêmio Internacional de Dubai, entrou na lista de programas sociais indicados pela ONU.

A Fundação Gol de Letra abriu inscrições para a 7ª edição de seu torneio de futebol. O evento acontece em outubro, com presença de convidados de Raí e Leonardo.

Um grupo de ciclistas entrou na onda da solidariedade. Vai recolher e distribuir agasalhos para os moradores de rua de São Paulo. A iniciativa dos Ciclistas do Bem é do Laboratório Buenos Ayres.

Andrew Winston, diretor do Corporate Environmental Strategy Project, da Universidade de Yale, participa dia 23, no Grand Hyatt, do Pacto pela Sustentabilidade. Promovido pelo Wal-Mart Brasil.

A Fundação Volkswagen lança amanhã o projeto “Costurando o Futuro”, que capacitará mulheres carentes a fazer os uniformes da empresa.

A Global Reporting Initiative promoveu semana passada, em São Paulo, encontro de dez países sobre sustentabilidade. Organizado, aqui, por Itaú Unibanco, Natura, Wal-Mart e Itaipu. De 2007 a 2009, o volume de relatórios GRI produzidos no Brasil passou de 30 para 120 publicações.