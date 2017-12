Responsabilidade Social

O Ampliar, presidido por Maria Helena Mauad, realiza dia 5 de julho a tradicional Carreata do Agasalho, ação que integra a Campanha Pé Quente São Paulo. Voluntários vão recolher donativos pelas ruas dos Jardins.

Em dois meses, já foram feitos mais de 2.500 downloads do livro Educação das Relações Étnico-raciais no Brasil, da Fundação Vale. A publicação, que trabalha com histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula, pode ser encontrada no site da Unesco.

A Câmara de São Paulo abre inscrições para o curso Boas Práticas para a Atenção à Pessoa Idosa. A ser dado dias 27 de agosto e 24 de setembro.

A Prati-Donaduzzi se uniu a uma missão médico-humanitária que será realizada na província de Nampula, norte de Moçambique. Para reduzir a mortalidade infantil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto iDown promove, no dia 5 de julho, no Tendal da Lapa, o primeiro encontro Diferentes Somos Todos.

E o bar Charles Edward promoveu, essa semana, festa junina beneficente em prol da Associação Cruz Verde.