Responsabilidade social

Randy Berry, representante de Barack Obama para questões dos direitos humanos LGBT, é um dos convidados de Rosely Tardelli no Camarote Solidário do Conjunto Nacional na Parada Gay de amanhã. Onde a entrada custa 6 quilos de alimentos, a serem repassados a ONGs que assistem a pessoas com aids.

O maestro Renato Misiuk, Agnaldo Rayol e a Orquestra Allegro se apresentam no Clube Atlético Juventus dia 19. Toda a renda do show será revertida para a Nova 4E, entidade que atende a 127 pessoas com deficiência intelectual.

O programa Virando o Jogo, da Fundação Gol de Letra e com patrocínio da Petrobrás, comemora: em 2014, o programa foi realizado durante 187 dias e contou com mais de 240 participantes. O que ele faz? Dedica-se à educação integral de crianças e jovens entre 7 e 14 anos, encaminhando-as a atividades artísticas, culturais e educacionais. As oficinas acontecem na unidade da Vila Albertina, na Zona Norte.

A Braskem está festejando. Os investimentos em projetos para melhoria da eficiência hídrica e reúso de água em unidades no Brasil geraram uma economia de R$ 154 milhões.

A Exto inicia a convocação de voluntários para o Lar Jesus, Maria, José. A construtora e incorporadora brasileira divulga campanha para assistir de forma coletiva às cerca de 150 crianças da entidade, localizada no bairro do Morumbi.