Responsabilidade social

O Champagne Taittinger vai leiloar garrafa feita especialmente para o gala da Brazil Foundation. Amanhã, na Sala São Paulo.

Sergio Conde Caldas recebe Waldick Jatobá, Maurício Arruda e Teo Vilela em mesa redonda para discussão sobre arquitetura sustentável. Dia 28, na Livraria da Vila da Lorena.

Roberto Migotto está expondo um tapete confeccionado por artesãos do Nepal em seu espaço na Casa Cor. No fim da mostra, a peça será leiloada e toda a renda será destinada à reconstrução da aldeia nepalesa onde vivem esses artistas.

A Pernambucanas já iniciou sua Campanha do Agasalho do ano. As doações poderão ser feitas até 28 de junho.

E a Drogaria São Paulo também tem a sua. E recebe agasalhos até dia 20 de julho.

A Pizza Paulista 10, do ex-jogador Juninho Paulista, reuniu, na quinta, ex-craques em evento beneficente para a Associação Cruz Verde. Da iniciativa participaram, entre outros, os campeões Zetti e Mauro Silva e técnicos como Milton Cruz e Oswaldo de Oliveira.

Nilza Salvoni, Eloisa Pêra e Marcia Cruz, donas da NEM, lançaram coleção produzida pelas gestantes carentes atendidas pela ABCP. O valor arrecadado fica com a instituição.

O Evento Gastronômico do Bem acontece hoje em prol da ONG Casa Amigos da Vida. Na Praça Charles Miller.