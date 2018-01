Responsabilidade social

Anna Schvartzmanconvida para noite beneficente do espetáculo Piaf! O Show, em prol do Ciam. Quarta-feira, no Teatro Bradesco.

A Certisign doou mais de 100 computadores para instituições em São Paulo e Rio de Janeiro.

A AACD e o Outback do Shopping Center Norte promovem o Jantar do Bem. Dia 11, com toda a renda revertida para a Unidade Santana da instituição.

Isabella Fiorentino será a madrinha da Corrida e Caminhada GRAACC. Dia 10, nas imediações do Parque do Ibirapuera.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Empório Vermeil e Guido Totoli promovem terça e quarta venda especial. Parte da arrecadação será doada para a Abrela.