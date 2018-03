Responsabilidade social

A Associação Santo Agostinho faz bazar beneficente terça e quarta-feira. No Buffet Mansão Cidade Jardim.

A Any Any doou retalhos de tecidos usados na confecção de suas peças para o projeto aM’ai, que atende a gestantes carentes em São Paulo.

Vai até dia 30 a campanha de doação de livros infantis do JK Iguatemi. As obras arrecadadas serão entregues aos projetos Leitura Alimenta e Cesta Nobre.

Estudantes da educação básica vão distribuir, hoje, duas mil mudas de árvores e apresentar calculadora de carbono desenvolvida pela Fundação Salvador Arena para mostrar a quantidade de dióxido de carbono produzida por crianças e adolescentes. Em São Bernardo do Campo.

O Instituto Mara Gabrilli busca apoio para a realização da 4ª edição do projeto Cadê Você?, que tem como objetivo encontrar e atender pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social na periferia de São Paulo.

A My Gloss passa a doar todos os royalties da coleção My Feelings para a Fundação Amor Horizontal, de Carol Celico. Para celebrar a parceria, fará coquetel, terça-feira, no Shopping Paulista.