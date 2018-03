Responsabilidade social

Está dada a largada para a campanha fotográfica África em Nós. Fruto da Secretaria de Estado da Cultura, o concurso vai eleger fotos que mostrem a influência africana no cotidiano do povo brasileiro. As 100 melhores serão expostas e publicadas em livro.

Acontece em São Paulo, de sexta a dia 28, a Festa do Teatro. Serão distribuídos 30 mil ingressos gratuitos para 80 peças. A iniciativa é da CCR, que completa 10 anos este mês.

É com show da cantora Marina Lima que começa, amanhã, a campanha do McDia Feliz, em prol do GRAACC.

Os idealizadores do projeto Portal Tela Brasil – os cineastas Laís Bodansky e Luiz Bolognesi – abrem amanhã as inscrições para o I Concurso de Roteiro de Curtas-Metragens. Os vencedores ganharão verba para viabilizar o filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

50 mil mudas de diferentes espécies da mata atlântica estão sendo doadas para a região de Itu. O projeto é uma parceria da SOS Mata Atlântica com a marca Ypê.

Alunos da FAU-USP que passaram uma semana no Edifício União – antigo cortiço do Bom Retiro – já estão com a mão na massa. Estabeleceram uma parceria com a Método Engenharia para a revitalização do prédio.

E a Vale também entrou na onda das mudas de plantas. Distribuiu, na semana do Meio Ambiente, cerca de 14.500.

As peças do projeto Vitrine Cultural, do Teatro Imprensa, terão seu primeiro mês dedicado a campanha social. Os ingressos – uma lata de leite em pó – serão enviados para as vítimas das enchentes no NE.

Oficinas e exposições com o tema da sustentabilidade fazem parte do projeto Xerimbabo 2009, da Usiminas.