Responsabilidade social

Estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada GRAACC, a ser realizada dia 10 de maio nas imediações do Parque do Ibirapuera. Com o objetivo de arrecadar recursos para o hospital da instituição e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para o combate ao câncer infantojuvenil.

O Instituto Fábrica de Florestas e a Braskem comemoram. A parceria atingiu a marca de 1 milhão de mudas produzidas e mais de 600 mil plantadas em sete anos de atuação nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em parceria com o Hospital Sírio Libanês, a Anhembi Morumbi promove Campanha de Doação de Sangue. Dia 29, no Campus Centro da faculdade.

A Unibes arma pré-estreia beneficente da peça Visitando o Sr. Green para comemorar seus 100 anos de vida. Quarta-feira, no Teatro Jaraguá.

A Fiat põe em prática a ação Wi-Fi Salva Vidas em táxis da frota da Use Taxi, em São Paulo. A finalidade da campanha é incentivar o uso do cinto de segurança no banco traseiro dos veículos ao disponibilizar o acesso gratuito à internet dentro do carro.