Responsabilidade social

A Acredite – Amigos da Criança com Reumatismo – realiza noite beneficente com o espetáculo Todos os Musicais de Chico Buarque em 90 minutos. Dia 26, no Teatro CETIP.

Alunos das Etecs terão aulas on-line dadas pelos estilistas Lino Villaventura, Ronaldo Fraga, Vitorino Campos e Oskar Metsavaht gravadas diretamente do backstage do SPFW, que começa amanhã. Uma iniciativa do Centro Paula Souza, em parceria com os organizadores do evento.

O Bistrô Charlô oferece o jantar de encerramento do congresso da Ong Autismo e Realidade. Quinta-feira.

Também na quinta, a Fundação MetLife e a Sesame Workshop lançam o projeto Sonhar, Planejar, Alcançar: Fortalecimento Financeiro para Famílias– iniciativa para promover mudanças no comportamento financeiro das famílias de crianças de escolas públicas.