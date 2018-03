Responsabilidade social

Marcos Mion é o embaixador oficial da campanha Acenda uma luz em prol do autismo– e apoiará as ações da ONG Autismo & Realidade, que acontecem em abril, considerado o mês do autismo, o mês azul.

O Hospital Santa Paula comemora o Dia Mundial da Saúde, no próximo sábado, com evento gratuito de conscientização, promoção e assistência à saúde – que acontecerá no Parque do Povo.

O maestro Renato Misiuk sobe ao palco do Espaço das Américas ao lado de grandes nomes da música sertaneja, como Victor e Leo, Leonardo e Michel Teló, entre outros. Para gravação de seu CD e DVD Direito de Viver, projeto do Instituto Sociocultural do Hospital do Câncer de Barretos, que completa 15 anos este mês. Dias 7 e 8, com entrada gratuita.

O Aeroporto Internacional Tom Jobim acaba de ganhar novos espaços comuns, mobiliados de forma sustentável. No Terminal de Cargas (Teca), por exemplo, foram usadas 75 paletes de madeiras resgatadas.