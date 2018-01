Responsabilidade social

O MorumbiShopping ampliará o evento Adote um Vira-lata com o lançamento do site DogModels – no qual os cães abandonados aparecerão em divertidos ensaios fotográficos. Entra no ar hoje.

A Bottega Veneta monta um petit musée para celebrar sua icônica knot bag. Será quarta-feira, na loja do Shopping JK Iguatemi. No dia, parte das vendas será revertida para o [NAFRENTETXT]Projeto Fabianinho.

Neste fim de semana, filhotes de tartaruga-marinha serão soltos na praia de Imbassaí, na Bahia. Iniciativa do Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA com o Projeto Tamar.

O Privalia, outlet online de moda, fechou parceria de dois anos com o Unicef.

A Guardian e o Centro Pró-Autista lançam, quinta-feira, a Self Azul, iniciativa dedicada a discutir, conscientizar e sensibilizar empresas, sociedade civil, órgãos governamentais e comunidade médica sobre o autismo.