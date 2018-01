Responsabilidade social

Hoje acontece a CaminhaDown, no Parque do Ibirapuera. Organizado pela ONG Movimentarte, tem o objetivo de confraternizar no Dia Internacional da Síndrome de Down – comemorado ontem.

Claudio Bobrow, da Puket, recebeu o Prêmio Lide Sustentabilidade. Pelo Projeto Meias do Bem, que fabrica cobertores para pessoas carentes com meias usadas.

A Galeria Marilia Razuk e seus artistas preparam semana de venda de obras de arte com preços reduzidos. Pró-Instituto Anchieta-Grajaú. Até dia 28.

Janete, Renata e Fernanda Boghosian se uniram a Carol Celico para campanha de arrecadação de fundos para entidades associadas à Fundação Amor Horizontal. Terça, parte das vendas nas lojas Versace e Roberto Cavalli, nos Jardins, será revertida à instituição.

A Exto Construção participar, terça, do programa social odontológico da Seconci-SP, que realiza atendimento a seus funcionários nos canteiros de obras, em São Paulo.