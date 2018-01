Responsabilidade social

A GOL uniu-se à Delta Airlines e à Habitat for Humanity Global Build. Vão construir casas em comunidades de extrema pobreza no Brasil e na Argentina.

Cau Chocolates, de Renata Feffer, e Rosa dos Ventos, de Anna Maria Moraes e Thais Freitas, organizam venda em prol do Tucca. Terça, na Vila Olímpia.

O Instituto Olga Kos realiza, dia 22, a primeira edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão. O evento é homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado dia 21.

A Absolut traz ao Brasil o projeto Transform Your City. Coletivos nacionais e da periferia de SP se encontrarão para workshops abertos à comunidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de vencer um câncer de mama em 2014, Arlete Salles se engajou na campanha Para Todas as Marias (da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama). Missão? Garantir às mulheres acesso aos tratamentos mais modernos contra a doença no Brasil.

O Grupo Fleury premiou com R$ 80 mil as três ONGs finalistas de seu projeto DOM: Kinder (RS), Grupo de Apoio à Criança com Câncer (BA) e Associação Brasileira de Familiares e Amigos Portadores de Transtornos Afetivos.

A Pfizer vai se juntar ao Graacc no combate aos tumores ocular e no sistema nervoso central. O projeto investigará novas formas de tratamento para crianças até 5 anos.