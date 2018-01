Responsabilidade social

Hoje, Dia Internacional da Mulher, a Fundação Vale comemora os resultados de seus projetos de Equidade de Gênero. Ano passado, entre outros cases apresentados no Relatório de Atividades da instituição, está um grupo de 120 mulheres da Cooperativa Babaçu é Vida, do interior do Maranhão.

Paulo Bacchi vai armar ação beneficente na festa de abertura da Mostra Artefacto HL 2015, dia 11. Com a ajuda de personalidades como Guga Kuerten, Alex Atala, Karina Bacchi, Rodrigo Faro, Didi Wagner e Lúcia Veríssimo, a Ação do Bem, como é chamada, quer levantar R$ 200 mil, a serem revertidos em obras filantrópicas de dez diferentes entidades.

A Fundação Salvador Arena abriu inscrições, até dia 6 de abril, para o Programa de Alimentação Complementar em Entidades Sociais (Paces). Que vai destinar mais de R$ 1,4 milhão para instituições sem fins lucrativos da Grande São Paulo.

A ArcelorMittal Brasil, o Governo do Espírito Santo e o Instituto Terra, deSebastião Salgado, assinaram parceria visando proteger mais de 4,7 mil nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.