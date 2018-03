Responsabilidade social

Cauã Reymond não quis saber de folia no carnaval. O ator foi visto na Praia de Joatinga, no Rio, alertando banhistas para não jogarem lixo nas areias. O próprio recolheu bitucas e latinhas da praia.

A avant-première beneficente do filme Vanya e Masha e Sonia e Spike acontece quarta, no Teatro Faap, em prol do Hospital Sírio-Libanês. Ingressos a R$ 200.

Adriana e Romeu Trussardi Neto armam a edição 2015 do Trousseau do Bem – liquidação cujo valor arrecadado é revertido a diversas instituições. A partir do dia 2, em todas as lojas da marca.

Crise hídrica em voga, a Basf mostra que é engajada na economia desde 2002. Nesses treze anos, economizou 51,8% no consumo de água no Brasil.

A Supergasbras iniciou 2015 localizando 45 menores desaparecidos. Graças a seu Programa Chega de Saudade – parceria com o SOS Crianças Desaparecidas, da FIA.