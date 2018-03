Responsabilidade social

O Instituto Millenium comemora. Mesmo com apenas nove pessoas trabalhando e um orçamento enxuto, está entre os sete melhores think tanks brasileiros das Américas do Sul e Central de 2014.

A Libbs está dobrando o patrocínio social em 2015 com seis novos projetos – um em cultura, três em esportes e outros dois em saúde.

A New Zealand Women’s Sevens, patrocinada pela AIG, desembarca este mês no Brasil para participar do lançamento do Programa +Esporte +Valores na Escola da Comunidade, no Colégio Visconde de Porto Seguro.

A ONG Amigos de São Francisco vai armar o Jantar dos Amigos, em prol dos 60 cães mantidos pela instituição. A programação da noite também incluirá sorteio de joias, vale compras e passagens aéreas. As madrinhas convidadas para o evento são Julie Montgomery, Lu Tranchesi e Mauren Maggi. Dia 10, no Hotel Emiliano. Convites a R$ 3oo.