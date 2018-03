Para arrecadar fundos para as crianças de Dakar, a ONG africana Made with Love Project bolou pulseiras de tema africano. Entre os simpatizantes da causa já está o vocalista do Coldplay, Chris Martin. Aqui, o mimo está à venda no Misturinha, que acontece até terça, no Jardim Europa.

A Fundação Oftalmológica Rubem Cunha vai doar óculos para crianças e jovens com baixa acuidade visual. A iniciativa, de Marcelo Cunha, é resultado de trabalhos da Associação Despertar.

Um seminário sobre Responsabilidade Social vai reunir na terça, em Belo Horizonte, um time de gigantes italianos. Entre eles, o embaixador Michele Valensise, Cledorvino Belini, da Fiat, e Alberto Piatti, da Fundação AVSI.

Sergio e Leila Kuczynski comemoram os 22 anos do Arabia, na terça, com jantar em prol da Fundação Abrinq.

O presidente do grupo Santander, Fabio Barbosa, recebeu semana passada o americano Peter Senge para discutir, com gestores de empresas, ações de sustentabilidade.

Uma gincana interna foi organizada pela TAM para reunir 5 toneladas de peças para a campanha Inverno Sem Frio.

O 1º Concurso de Moda Inclusiva fará sua premiação na terça-feira, na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto contou com o apoio de eventos como o Pense Moda e a SPFW.

Melhorar o ar da cidade é o objetivo do Movimento Respirar, lançado essa semana pela Controlar. Com show dos Meninos do Morumbi, a ação reuniu 2 mil pessoas no vão livre do Masp.

A Liga Solidária vai ganhar 10% do valor dos pratos do chamado Menu Solidário, criado pelo restaurante Dressing.