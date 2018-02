Responsabilidade social

A Cartier abriu as inscrições para o Cartier Women’s Initiative Awards – prêmio de empreendedorismo feminino que recompensa iniciativas lideradas por mulheres no mundo todo. Até dia 27 de fevereiro, pelo site da marca.

A Unibes promove, hoje, o Bazar de Saldos. O primeiro evento do ano acontece em seis diferentes endereços, nos bairros da Lapa, Bom Retiro, Brás e Santana. Toda a renda será revertida para projetos socioeducativos mantidos pela própria instituição.

A ONG Make Them Smile já retomou suas atividades em 2015. Uma delas acontece todas as segundas-feiras em frente à Galeria Pagé, no centro de São Paulo. Seus voluntários distribuem comida e água – e, por vezes, roupas e cobertores – a cerca de cem moradores de rua, a partir das 20h.