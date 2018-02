Responsabilidade social

O setor privado brasileiro investiu em ações sociais um total de R$ 3,2 bilhões em 2014 – número inédito. Pela primeira vez, Bisc e Censo Gife, os maiores termômetros do investimento social no País, cruzaram os resultados de suas pesquisas, realizadas num universo de 310 organizações.

A Gerdau comemora: sua Campanha de Natal do ano passado envolveu, aproximadamente, 2,5 mil voluntários em 13 países. No Brasil, a iniciativa mobilizou cerca de 1.500 voluntários e angariou 77 mil quilos de alimentos e 11.662 brinquedos. Ao todo, 27.254 pessoas foram beneficiadas em todo o País.

A Cnova – que opera os sites extra.com.br, pontofrio.com e casasbahia.com.br – fez parceria com o Instituto Akatu para oferecer dicas práticas de sustentabilidade aos clientes das lojas online. A ideia é trazer, junto com a descrição do produto vendido pelo site, informações mobilizadoras sobre o uso consciente de eletroeletrônicos.