A Rimowauniu arte e responsabilidade social. A marca convidou alguns artistas plásticos brasileiros – como Vik Muniz, Tiago Tebet, Carlos Bevilacqua, Erika Verzutti, Jac Leirner, Marcos Chavese Paulo Nazareth para realizar intervenções na coleção inédita de malas criadas pelo artista americano Neville Wakefield. Vik leiloou a sua por US$ 15 mil, que foram doados para a Escola do Vidigal, no Rio de Janeiro.

O Formare – programa desenvolvido pela Fundação Iochpe para oferecer cursos de formação inicial para o mercado de trabalho – encerra 2014 com 1.660 jovens qualificados.

A Klabin foi reconhecida como referência mundial em adoção das melhores práticas florestais. A avaliação foi feita pelo relatórioCDP Global Forests Report 2014, que destacou a iniciativa da empresa na certificação florestal FSC – de pequenos produtores no Paraná.