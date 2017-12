A Unibes promove, entre dias 26 e 31, o Bazar do Branco, em alusão ao Ano Novo. O evento acontece em seis bairros de São Paulo. Toda a renda será revertida para os projetos da instituição.

A Guilhermina Cozinha e Rotisseria, novo restaurante da Vila Madalena, está vendendo cestas de Natal do bem. Por R$ 50 leva-se para casa as delícias e se ajuda o ACTC – Casa do Coração.