Responsabilidade social

Os Doutores da Alegria avisam: podem receber doações de pessoas físicas e jurídicas por meio da declaração do IR 2014. Mais informações no site da ONG.

Amanhã, o ReciclaLuxo fará a entrega dos valores arrecados durante o ano às entidades parceiras. São elas: Ten Yad, Grupo Chaverim, Amem, Acredite e Voluntárias do HIAE, em Paraisópolis. O coquetel – com desfile de looks ofertados no site – será na Marché Art de Vie, no Pacaembu.

O Instituto Ecofuturo, presidido por Daniel Feffer, completa 15 anos em dezembro e comemora as muitas metas atingidas.

Cia. Athletica apoia o Unicef por meio da campanha Natal Azul. Entre dias 15 e 22, os alunos poderão fazer doações para a instituição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O projeto Tá no Mapa!, iniciativa de AfroReggae, Google e J.Walter Thompson, fez parceria com a Reserva e virou camiseta – que estará à venda a partir do dia 22.